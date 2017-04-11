Країни G7 хочуть спонукати Росію відмовитися від підтримки Асада

Країни G7 закликають Росію припинити підтримувати режим сирійського президента Башара Асада. Необхідно зробити все можливе для того, щоб Москва припинила співпрацю з Асадом, заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel) на саміті "великої сімки" в італійському місті Лукка в понеділок, 10 квітня. Кремль необхідно відвернути від його "непорушної вірності" сирійському президенту, додав політик, як повідомляє DW.

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На початку саміту міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон підняв питання про нові санкції проти російського керівництва у зв'язку з ситуацією в Сирії.

"Президент Росії Володимир Путін повинен подивитися правді в очі щодо підтримуваного ним тирана Асада", - сказав Джонсон.

"Сирійський президент отруїв не тільки "невинних жителів Сирії", але і "репутацію Росії", - зазначив глава МЗС Великобританії.

На чотиригодинній зустрічі з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном у місті Лукка, напередодні офіційного відкриття саміту, Джонсон запропонував у числі інших можливих санкцій ввести штрафні заходи проти військового командування РФ в Сирії.