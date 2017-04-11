Росія знала про підготовку хімічної атаки у Сирії – AP

У Сполучених Штатах дійшли висновку, що Росія заздалегідь знала про застосування хімічної зброї у Сирії минулого тижня. Про це заявив високопоставлений представник США, передає Associated Press.

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Чиновник розповів, що безпілотник, яким керували росіяни, пролітав над лікарнею, до якої кинулися постраждалі внаслідок хімічної атаки. Через кілька годин після прольоту безпілотника, винищувачі російського виробництва почали бомбити лікарню. Американські чиновники вважають, що це була спроба приховати використання хімічної зброї.

Високопоставлений чиновник заявив, що у США поки немає доказів причетності Росії до хімічної атаки на півночі Сирії. Але присутність дрона над лікарнею не могло бути збігом і Росія знала, що буде хімічна атака, а жертви звернуться до лікарні.

Як повідомляв УНІАН, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» було випущено о 4.40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря.

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Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв у «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, по якій завдали удару, була точкою старту для хімічної атаки. Як повідомило Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA, в результаті ракетного удару США загинули 9 цивільних осіб, в тому числі четверо дітей.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок хімічної атаки в місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини.