Порошенко провів телефонні переговори з держсекретарем США
16:26, 11 квітня 2017Політика
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Президент і держсекретар провели телефонні консультації.
Рекс Тіллерсон / REUTERS
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем Сполучених Штатів Рексом Тіллерсоном. Про це повідомляє прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко.
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«Президент Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Тіллерсоном», - написав Цеголко в Twitter.
Як повідомляв УНІАН, на завтра у Москві заплановані переговори Тіллерсона з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
Також не виключено, що держсекретар США зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. За даними російських ЗМІ, Тіллерсон вже прибув до Москви.
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