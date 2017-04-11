Порошенко провів телефонні переговори з держсекретарем США

16:26, 11 квітня 2017
Політика
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Президент і держсекретар провели телефонні консультації.

Рекс Тіллерсон / REUTERS

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем Сполучених Штатів Рексом Тіллерсоном. Про це повідомляє прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко.

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«Президент Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Тіллерсоном», - написав Цеголко в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, на завтра у Москві заплановані переговори Тіллерсона з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Також не виключено, що держсекретар США зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. За даними російських ЗМІ, Тіллерсон вже прибув до Москви.

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Теги: #США#Путін#Порошенко#Тіллерсон