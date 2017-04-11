Тіллерсон поставив ультиматум Росії: або США, або Асад

Державний секретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон заявив, що Росія повинна вибрати між партнерством із США і їх союзниками, або прийняти політику сирійського режиму Башара Асада, Ірану і "Хезболли".

Про це він заявив за підсумками зустрічі керівників МЗС країн "Великої сімки", повідомляє Assosiated Press.

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"Ми хочемо полегшити страждання сирійського народу. Росія може стати частиною цього майбутнього і зіграти важливу роль. Або Росія може зберегти свій союз із цією групою, що, як ми вважаємо, не буде слугувати інтересам Росії в довгостроковому періоді", - заявив Тіллерсон.

Держсекретар США також підкреслив, що залишається неясним, чи сприйняла Росія всерйоз необхідність виконання своїх зобов'язань по знищенню сирійської хімічної зброї. При цьому він додав, що причина, по якій це сталося, не має великого значення для загиблих" під час хіматаки в Хан-Шейхані.

Тіллерсон назвав очевидним, що час "правління родини Асада підходить до кінця", але залишається відкритим питання, як саме він закінчиться, зазначивши, що сам процес переходу буде важливим для самої Сирії.

Раніше УНІАН повідомляв, що керівники МЗС країн G7 не дійшли згоди щодо розширення санкцій проти Росії та Сирії. Глава МЗС Франції також заявив, що міністри G7 зійшлися на думці, що президент Сирії Башар аль-Асад не може грати ніякої ролі в майбутньому своєї країни.