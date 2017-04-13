"Подивися на мене! Що ти очі відводиш?": представник Росії в ООН нагрубив британському колезі (відео)

Заступник постпреда Росії при ООН Володимир Сафронков зірвався під час засідання Радбезу ООН й грубо відповів на звинувачення у підтримці РФ режиму Асада у Сирії.

Під час дебатів представник Британії в ООН Меттью Райкрофт сказав, що Росія зловживає правом вето, підтримуючи Асада та застосування хімзброї.

На це Сафронков відповів, що Великобританія злякалася того, що Росія та США можуть почати співпрацювати, а згодом заступник постпреда РФ в ООН взагалі перейшов на "ти".

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"Ви злякалися, сон втратили, що ми будемо співпрацювати зі США. Ви цього боїтеся. Все робите для того, щоб ця взаємодія була підірвана... Саме тому... Подивися на мене, очі не відводь! Що ти очі відводиш?" - грубо звернувся Сафронков до Райкрофта.

"Ти сьогодні говорив, пане Райкрофте, не щодо порядку денного засідання. Ображав Сирію, Іран, Туреччину, інші держави... Не смій ображати Росію більше", - істерично завершив представник РФ.

"Смотри в глаза! Не смей оскорблять Россию больше!".

Чуркин вам не нравился. Прислали гопника.

Представитель России в ООН. Пиздец! pic.twitter.com/fD0HYC7U6t — Грани.Ру (@GraniTweet) April 12, 2017

Як повідомляв УНІАН, секретар Державного департаменту США Рекс Тіллерсон заявив про понад 50 випадків застосування режимом президента Сирії Башара аль-Асада різних видів хімічної зброї.