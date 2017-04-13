Тіллерсон заявив про більше 50 випадків застосування режимом Асада хімічної зброї

03:02, 13 квітня 2017
Світ
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Він сказав, що атака в Ідлібі є лише останнім випадком використання хімічної зброї режимом Башара аль-Асада. 

Рекс Тіллерсон / REUTERS

Секретар Державного департаменту США Рекс Тіллерсон заявляє про більше 50 випадків застосування режимом президента Сирії Башара аль-Асада різних видів хімічної зброї. 

Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

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"Остання хімічна атака, здійснена у Сирії, була запланована, спрямована і виконана силами сирійського режиму, і ми абсолютно впевнені у цьому", - заявив Тіллерсон.

Він сказав, що ця атака є лише останнім випадком використання хімічної зброї режимом Башара аль-Асада. 

Як стверджує Тіллерсон, сили Асада застосовували більше ніж 50 разів хімічну зброю, і зокрема, мова йде про бомби з хлором, касетні бомби та інші види хімічної зброї, яка була покликана для того, щоби вбивати людей "у найбільш жахливий спосіб".

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Теги: #Сирія#Асад#Тіллерсон#хімічна атака