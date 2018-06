У Сирії сталася нова хімічна атака – журналіст (відео)

У Сирії відбулися нова хімічна атака. Цього разу постраждало місто Карфзіта, що на півночі країни. Про це повідомив німецький журналіст Джуліан Рьопке в своєму Twitter.

Рьопке зазначив, що йому повідомляють про атаку хлорином.

I'm getting reports of a Chlorine attack on #KafrZita (#Hama).

Unconfirmed so far.

Heavy #Assad attacks on it now!https://t.co/QAZJaWPXX4pic.twitter.com/mSYjLuWBgT