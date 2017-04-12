У Сирії сталася нова хімічна атака – журналіст (відео)

У Сирії відбулися нова хімічна атака. Цього разу постраждало місто Карфзіта, що на півночі країни. Про це повідомив німецький журналіст Джуліан Рьопке в своєму Twitter.

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Рьопке зазначив, що йому повідомляють про атаку хлорином.

Журналіст оприлюднив фото, на яких видно, як один з сирійських вертольотів Мі-8 скидає бомбу.

Як повідомляв УНІАН раніше, напад з імовірним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня в Ідлібі. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, які належать повітряним силам РФ і Сирії.

5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що число загиблих в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун склало 72 людини, сотні постраждали.

У відповідь на цю атаку США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені з есмінців у східній частині Середземного моря. Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв у «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, по якій завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки.