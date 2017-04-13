У МЗС України прокоментували хамський виступ російського представника в Радбезі ООН

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця назвав хамським різкий виступ заступника постійного представника Росії при ООН Володимира Сафронкова на засіданні Ради безпеки 13 квітня, в якому той в грубій манері звернувся до британського колеги.

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Про це Кислиця написав у Twitter. "Російський тромбоз у РБ ООН ускладнився хамським "тиканням" на адресу посла її Величності королеви Великої Британії", - заявив він.

Російський тромбоз у РБ ООН ускладнився хамським "тиканням" на адресу Посла її Величності Королеви Великобританіїhttps://t.co/7NjMFABM2J — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 13, 2017

Як повідомлялося, 13 квітня Сафронков на засіданні Радбезу ООН брутально відповів на звинувачення у підтримці президента Сирії Башара Асада. Сафронков звернувся на "ти" до представника Великої Британії в ООН Меттью Райкрофта.

"Ви злякалися, сон втратили, що ми будемо співпрацювати зі Сполученими Штатами. Ви цього боїтеся. Все робите для того, щоб ця взаємодія була підірвана... Подивися на мене, очі не відводь, що ти очі відводиш?", - сказав Сафронков.

"Ти сьогодні говорив, пане Райкрофте, не за порядком денним засідання, ображав Сирію, Іран, Туреччину, інші держави... Не смій ображати Росію більше", - додав він.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав різкий виступ Сафронкова на засіданні Ради безпеки ООН допустимим і виправданим.