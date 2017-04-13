"Що ти очі відводиш?": у Путіна прокоментували слова представника Росії в ООН (відео)

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяву заступника постійного представника Росії при ООН Володимира Сафронкова, передає РБК.

Відповідаючи на питання про те, чи згодні у Кремлі, що такі висловлювання постпреда Росії при ООН та його інтонацію допустимі, прес-секретар президента Дмитро Пєсков сказав: "Вважаємо, що так".

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Прес-секретар Путіна заявив, що "нічого образливого не було сказано". За його словами, теми дискусій у Радбезі ООН "дійсно дуже гострі" й "прояв м'якотілості загрожує потім у майбутньому дуже плачевними наслідками".

Тому відстоювати інтереси Росії необхідно "саме сьогодні" і, "якщо доводиться, досить жорстко", - наголосив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, Сафронков дав "урок дипломатії" по-російськи під час дебатів щодо ситуації у Сирії. Звертаючись до свого колеги з Британії Меттью Райкфрота, він перейшов на "ти" і почав грубити: "Ви злякалися, сон втратили, що ми будемо співпрацювати зі США. Ви цього боїтеся. Все робите для того, щоб ця взаємодія була підірвана... Саме тому... Подивися на мене, очі не відводь! Що ти очі відводиш?".