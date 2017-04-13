САП продовжила на два місяці розслідування справи Охендовського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжила на два місяці розслідування кримінального провадження щодо голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського. Про це УНІАН повідомили у САП.

“Спеціалізована антикорупційна прокуратура ще на два місяці продовжила розслідування кримінального провадження щодо Охендовського”, - зазначили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня 2016 року НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопосадовців, серед яких і голова ЦВК Охендовський.

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Охендовському було повідомлено про підозру в одержанні хабарів в особливо великих розмірах, а саме коштів з "чорної каси" Партії регіонів. Загальна сума хабарів, інкримінованих підозрюваному, склала 161 тис. 698 дол.

У НАБУ повідомили, що достовірність підписів Охендовського у «чорній бухгалтерії» Партії регіонів засвідчили дві експертизи, проведені експертами Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса і Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Водночас голова ЦВК заявляє про свою невинуватість і висловлює впевненість, що справа проти нього «розвалиться».