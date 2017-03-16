Повторна експертиза НАБУ підтвердила справжність підписів Охендовського в "чорній бухгалтерії" регіоналів

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що повторна експертиза засвідчила достовірність підписів голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського у «чорній бухгалтерії» Партії регіонів.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

"Підписи голови ЦВК в так званій «амбарній книзі» Партії регіоні є достовірними. Про це свідчать результати почеркознавчої експертизи, здійсненої комісією у складі експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса і Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Відповідні висновки НАБУ отримало 15 березня. Зокрема, експертиза підтвердила, що чотири підписи і три записи зроблені власноруч головою ЦВК, якого НАБУ підозрює в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - наголосили в антикорупційному відомстві.

Таким чином, в Бюро підкреслюють, що достовірність підписів голови ЦВК у так званій «амбарній книзі» Партії регіонів підтверджені вдруге: вперше це зробили експерти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України (ДНДЕКЦ).

Також в НАБУ нагадали, що 13 грудня 2016 року голові ЦВК повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Загальна сума хабарів, інкримінованих підозрюваному, склала 161 тис. 698 дол.

Читайте такожНасіров заявляє, що в НАБУ і САП не розуміються на процедурах відстрочки сплати податків

Як повідомляв УНІАН, 30 травня 2016 року НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопосадовців, серед яких і голова ЦВК Охендовський.

Охендовському було повідомлено про підозру в одержанні хабарів в особливо великих розмірах, а саме коштів з "чорної каси" Партії регіонів.

Водночас голова ЦВК заявляє про свою невинуватість і висловлює впевненість, що справа проти нього «розвалиться».

15 лютого керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що 13 лютого завершився двомісячний термін проведення досудового розслідування справи проти голови ЦВК, і термін розслідування продовжено ще на два місяці.