"Цей Бобік давно здох": Охендовський впевнений, що порушена щодо нього кримінальна справа розвалиться

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам в Апеляційному суді Києва.

За його словами, «справа проти нього розвалиться», а він має намір добитися покарання тих, «хто її сфальшував».

«Цей Бобік здох. Він здох давно. І сьогодні його було остаточно поховано. Все, що було у повідомленні про підозру, яку мені вручили ще в грудні минулого року детективи НАБУ, є їхніми припущеннями, здогадками і домислами. Цієї справи для мене більше не існує. Якщо справу проти мене не закриють, то це стане свідченням того, що НАБУ перебуває у повній політичній залежності», - сказав Охендовський.

«Я планую зосередитись на притягненні до відповідальності тих посадових осіб НАБУ, за злочинними вказівками яких мене було незаконно притягнуто до кримінальної відповідальності. ГПУ вже порушила провадження по статті 372 Кримінального кодексу - притягнення завідомо невинуватої особи до кримінальної відповідальності», - зазначив Голова ЦВК.

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Разом з тим, він відмовився називати тих осіб, які незаконно порушили проти нього кримінальне провадження, і не повідомив, що їх до цього спонукало.

«Це все має встановити слідство. Вже є достатньо підстав побачити ознаки змови щодо фабрикування цієї справи. І я думаю, що слідство ГПУ матиме всі можливості, щоб установити посадових осіб, які, будучи учасниками цієї змови зробили можливим притягнення до відповідальності завідомо невинуватої особи. Деталі свого звернення (до Генпрокуратури — УНІАН) я на цей час розкривати не буду», - додав Охендовський.

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Як повідомляв УНІАН, прокуратура оголосила Охендовському підозру в отриманні хабарів в особливо великих розмірах, а саме коштів з "чорної каси" Партії регіонів.

За даними НАБУ, загальна сума хабарів, які отримав підозрюваний, перевищує 160 тис. доларів.

Голова ЦВК запевняє, що доведе свою невинуватість і не втікатиме з України.

САП просила суд відсторонити голову ЦВК від посади на два місяця у зв’язку з розслідуванням кримінального провадження щодо нього.

21 грудня 2016 року суддя Солом’янського райсуду Києва Віталій Українець не задовольнив це клопотання прокурорів САП. Прокуратура оскаржила дане рішення.

Сьогодні, 9 лютого, Апеляційний суд Києва відмовився знімати з Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Таким чином, він діятиме до 13 лютого.