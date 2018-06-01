Віхи тижня: Тимошенко вистояла, Партія регіонів провела розбір польотів, епопея з Faina закінчилася

Партії регіонів не вдалося відправити у відставку Юлію Тимошенко, і регіонали зосередилися на внутрішніх проблемах. Віктор Янукович висловився за дострокові президентські і парламентські вибори. Судовий процес навколо острова Зміїний завершений, а моряки з судна Faina скоро повернуться додому...

Юлія Тимошенко поступово перетворюється на непотоплюваний авіаносець української виконавчої влади. Вже двічі її чи то опоненти, чи то союзники, які так і не відбулися, з Партії регіонів намагалися відправити уряд Тимошенко у відставку, але поки можуть похвалитися тільки приростом голосів за вотум недовіри. Зате сама Юлія Володимирівна оптимістично відзвітувала про виконання бюджету в січні і боротьбі з наслідками кризи, не забувши при цьому натякнути, що за каверзами в її адресу стоїть компанія RosUkrEnergo. 203 голоси за вотум недовіри уряду – непогане підтвердження прем`єрського красномовства.

До речі, цікаво відзначити, що комуністи віддали 20 з 27 можливих голосів за відставку уряду, ухитрившись і негативне ставлення позначити, і звільнення Тимошенко не допустити. Не голосував Петро Симоненко, який знаходився в «Феофанії», – героєві публікацій в бульварній пресі сьогодні корисно піднабратися сил. Не виключено, що окремі однопартійці з святенницькою прямотою постараються найближчим часом закликати лідера КПУ до відповіді за «аморалку». Поки ж в центрі уваги буде Адам Мартинюк – від успішності його вкидання в крісло першого віце-спікера залежать задумані Тимошенко ротації в уряді.

Показово, що поки прем`єр щедрою рукою роздала обіцянки, глава держави в обговоренні дій влади в умовах кризи вирішив участі не брати. І навіть засідання РНБО, присвячене газовим питанням, перенесли вже утретє. Недивно - Віктор Андрійович останнім часом вважає за краще робити різкі заяви виключно з телевізійного екрану і поряд з Тимошенко не з`являтися. Очевидно, політтехнологи Президента вважають, що хвиля народного гніву, що зароджується, незабаром накриє всі суб`єкти влади, обійшовши Банкову. І ось тоді-то Ющенко і з`явиться перед повсталим народом.

Але це лірика. Прагматичний аналіз подій дозволяє констатувати, що Тимошенко обігнала Президента і у сфері його повноважень – у зовнішній політиці. На конференції з питань політики безпеки в Мюнхені прем`єр хай і не була зіркою першої величини, але відчувала себе рівною серед рівних. Переговори з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу і віце-президентом США Джозефом Байденом – краще тому підтвердження. Юлія Володимирівна назвала «безумством» ініціативи прокладення газопроводів в обхід України і запевнила, що російсько-українські відносини розвиватимуться нормально.

Мабуть, запорукою стабільного взаєморозуміння між Україною і Росією повинен стати кредит, про виділення якого українська делегація за прем`єрськими директивами домовляється з російським Мінфіном. Київ хоче одержати 5 мільярдів доларів для фінансування поточного дефіциту бюджету, Москва начебто не проти піти назустріч. Але, всупереч прем`єрським запевненням, залишаються сумніви, що виділення таких значних коштів в умовах світової кризи не супроводжуватиметься політичними умовами. Та і фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» сьогодні такий, що нові кредити Україні ліпше б не брати – високий ризик позбутися частини національного надбання.

Партія регіонів, яка не зуміла засмутити Тимошенко, активно зайнялася пошуками винуватців свого провалу. Як водиться, розбір польотів провели на фракційному рівні, на підвищених тонах. В результаті в інформаційний простір була викинута красива версія про протистояння «групи Льовочкіна - Бойка» і «групи Ахметова – Колесникова». У цій ситуації Віктору Януковичу нічого не залишалося, як спробувати виступити в ролі миротворця. Він зробив це з властивою йому «витонченістю»: запропонував скоріше провести дострокові президентські і парламентські вибори. Ради такого випадку регіонали готові навіть 150 мандатів скласти, повторивши одного разу виконану БЮТ і Нашою Україною процедуру розпуску Верховної Ради. Ось тільки Юлія Тимошенко обіцяє не допустити проведення дострокових парламентських виборів, що дещо ускладнює завдання соратників Віктора Федоровича.

Українці активно обговорювали рішення Міжнародного суду ООН щодо острова Зміїний. Як завжди в практиці цієї судової інстанції, воно було компромісним: Зміїний визнаний островом, але близько 80% спірної акваторії відійшло Румунії. Офіційний Київ тішиться перспективами нормалізації відносин з Бухарестом і тим, що розвідані запаси нафти і газу залишилися на нашій стороні, а опозиціонери звинувачують Віктора Ющенка в здачі національних інтересів. Сам Президент назвав рішення Міжнародного суду ООН «здоровим компромісом».

Нарешті закінчилася епопея з екіпажем судна Faina, який став жертвою нападу сомалійських піратів чотири місяці тому. Ті одержали рекордний викуп в 3,2 мільйона доларів і залишили борт корабля, а звільнений екіпаж повинен найближчим часом повернутися додому. В Україні ж, очевидно, розгорнеться заочне змагання «благодійників моряків», адже під час кризи навіть дешева популярність росте в ціні.

Євген Магда