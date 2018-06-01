Віхи тижня: Тимошенко вистояла, Партія регіонів провела розбір польотів, епопея з Faina закінчилася
Янукович висловився за дострокові президентські і парламентські вибори... Тимошенко обігнала Президента і у сфері його повноважень...
Партії регіонів не вдалося відправити у відставку Юлію Тимошенко, і регіонали зосередилися на внутрішніх проблемах. Віктор Янукович висловився за дострокові президентські і парламентські вибори. Судовий процес навколо острова Зміїний завершений, а моряки з судна Faina скоро повернуться додому...
|Юлія Тимошенко
До речі, цікаво відзначити, що комуністи віддали 20 з 27 можливих голосів за відставку уряду, ухитрившись і негативне ставлення позначити, і звільнення Тимошенко не допустити. Не голосував Петро Симоненко, який знаходився в «Феофанії», – героєві публікацій в бульварній пресі сьогодні корисно піднабратися сил. Не виключено, що окремі однопартійці з святенницькою прямотою постараються найближчим часом закликати лідера КПУ до відповіді за «аморалку». Поки ж в центрі уваги буде Адам Мартинюк – від успішності його вкидання в крісло першого віце-спікера залежать задумані Тимошенко ротації в уряді.
Показово, що поки прем`єр щедрою рукою роздала обіцянки, глава держави в обговоренні дій влади в умовах кризи вирішив участі не брати. І навіть засідання РНБО, присвячене газовим питанням, перенесли вже утретє. Недивно - Віктор Андрійович останнім часом вважає за краще робити різкі заяви виключно з телевізійного екрану і поряд з Тимошенко не з`являтися. Очевидно, політтехнологи Президента вважають, що хвиля народного гніву, що зароджується, незабаром накриє всі суб`єкти влади, обійшовши Банкову. І ось тоді-то Ющенко і з`явиться перед повсталим народом.
Але це лірика. Прагматичний аналіз подій дозволяє констатувати, що Тимошенко обігнала Президента і у сфері його повноважень – у зовнішній політиці. На конференції з питань політики безпеки в Мюнхені прем`єр хай і не була зіркою першої величини, але відчувала себе рівною серед рівних. Переговори з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу і віце-президентом США Джозефом Байденом – краще тому підтвердження. Юлія Володимирівна назвала «безумством» ініціативи прокладення газопроводів в обхід України і запевнила, що російсько-українські відносини розвиватимуться нормально.
Мабуть, запорукою стабільного взаєморозуміння між Україною і Росією повинен стати кредит, про виділення якого українська делегація за прем`єрськими директивами домовляється з російським Мінфіном. Київ хоче одержати 5 мільярдів доларів для фінансування поточного дефіциту бюджету, Москва начебто не проти піти назустріч. Але, всупереч прем`єрським запевненням, залишаються сумніви, що виділення таких значних коштів в умовах світової кризи не супроводжуватиметься політичними умовами. Та і фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» сьогодні такий, що нові кредити Україні ліпше б не брати – високий ризик позбутися частини національного надбання.
|Віктор Янукович
Українці активно обговорювали рішення Міжнародного суду ООН щодо острова Зміїний. Як завжди в практиці цієї судової інстанції, воно було компромісним: Зміїний визнаний островом, але близько 80% спірної акваторії відійшло Румунії. Офіційний Київ тішиться перспективами нормалізації відносин з Бухарестом і тим, що розвідані запаси нафти і газу залишилися на нашій стороні, а опозиціонери звинувачують Віктора Ющенка в здачі національних інтересів. Сам Президент назвав рішення Міжнародного суду ООН «здоровим компромісом».
Нарешті закінчилася епопея з екіпажем судна Faina, який став жертвою нападу сомалійських піратів чотири місяці тому. Ті одержали рекордний викуп в 3,2 мільйона доларів і залишили борт корабля, а звільнений екіпаж повинен найближчим часом повернутися додому. В Україні ж, очевидно, розгорнеться заочне змагання «благодійників моряків», адже під час кризи навіть дешева популярність росте в ціні.
Євген Магда