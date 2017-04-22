Суд обирає запобіжний захід екс-нардепу Миколі Мартиненку (відео)

Солом’янський районний суд Києва сьогодні мав о 10.00 продовжити розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, підозрюваного у розкраданні коштів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", однак розгляд справи почався на півгодини пізніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про продовження на початку засідання оголосив слідчий суддя Олександр Бобровник.

“Судове засідання оголошується продовженим”, - сказав він.

Наразі представники САП оголошують суду заявлене ними клопотання про обрання Мартиненку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави в розмірі 300 млн грн.

Слід зазначити, що перед ухваленням рішення судом сторона обвинувачення висловила думку, що їй необхідно детально ознайомитися із заявленими групою народних депутатів та деяких членів уряду клопотаннями щодо готовності взяття Мартиненка на особисті поруки, а для цього потрібен час до ранку.

У свою чергу представники захисту Мартиненка висловили заперечення проти цього, мотивуючи це начебто спробою представників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затягнути розгляд клопотання та бажанням "проконсультуватися" із високопосадовцями.

Суд, заслухавши думки сторін-учасниць процесу, вирішив оголосити в судовому засіданні перерву.

"Суд відкладає розгляд справи на завтра (22 квітня - УНІАН) на ранок - 10.00. Але не за клопотанням прокурорів, а через те, що вже пізно", - зазначив Бобровник.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата, екс-голову комітету Верховної Ради з питань ПЕК Мартиненка в рамках розслідування справи щодо ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Мартиненку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.

У САП заявили, що проситимуть суд обрати Мартиненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 300 млн грн.