НАБУ оприлюднило масштабну схему розкрадань у справі Мартиненка (інфографіка)

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що з початку розслідування справи про розтрату коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», в рамках якої затримано колишнього народного депутата Миколу Мартиненка, детективи направили до 8 країн 16 запитів про міжнародну правову допомогу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Антикорупційного бюро.

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"Справа про завдання збитків ДП «СхідГЗК» є унікальною не тільки з огляду на значущість цього підприємства для країни, як найбільшого урановидобувного підприємства Європи, а й з огляду на обсяг роботи, яку провели детективи НАБУ під час розслідування корупційної схеми, реалізованої на ДП. Провадження щодо завдання збитків «СхідГЗК» є абсолютним рекордсменом за обсягом комунікації з компетентними органами інших країн серед усіх проваджень, розслідуваних НАБУ. Від початку розслідування (в грудні 2015 року), детективи НАБУ скерували до 8 країн 16 запитів про міжнародну правову допомогу", - заявили в антикорупційному відомстві.

У зв'язку з цим сказано, що інформація, отримана від компетентних органів інших держав, допомогла детективам НАБУ не тільки дослідити усі деталі корупційної схеми, а й встановити, на що саме особи, підозрювані в завданні збитків «СхідГЗК», витрачали вкрадені в держави кошти.

"Як встановило слідство, з-поміж іншого, кошти витрачались на оренду нерухомості в країнах ЄС для потреб членів родини підозрюваних, сплату медичних послуг та послуг адвокатів із захисту підозрюваного в іншій кримінальні справі, яку стосовно нього відкрила прокуратура Швейцарії ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього голову комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Мартиненка в рамках розслідування у справі ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

За версією слідства, державне підприємство «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.

Того ж дня НАБУ затримало в рамках цієї справи і першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Перелому. Він також є фігурантом кримінального провадження щодо завдання збитків ПАТ «Одеський припортовий завод» у розмірі 205 млн грн. Ця справа наразі розглядається у суді, а Перелома має статус обвинуваченого.