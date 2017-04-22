Мартиненко запевняє, що не збирається переховуватися від слідства
Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів та чотирьох міністрів.
Колишній народний депутат Микола Мартиненко задоволений сьогоднішнім рішенням суду, який відпустив його на поруки, і запевняє, що не збирається переховуватися від слідства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у коментарі журналістам після виголошення ухвали суду.
“Я нікуди не збираюся. Дуже дякую тим, хто взяв мене на поруки, й обіцяю, що постійно буду знаходитись в полі зору... Я готовий іти в суд і по всім фактам, які назвали прокурори, доводити свою невинуватість. Я до цієї справи не те, що невинуватий, а відношення ніякого не маю”, - сказав Мартиненко.
Як повідомляв УНІАН, САП вимагала обрати Мартиненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави в розмірі 300 млн грн.
Однак сьогодні Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів та чотирьох міністрів.
20 квітня детективи НАБУ Мартиненка в рамках розслідування справи щодо ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
Читайте такожСАП оскаржить рішення суду про звільнення Мартиненка на поруки
Мартиненку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.
За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.
Мартиненко заявив, що вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.