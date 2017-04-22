Мартиненко запевняє, що не збирається переховуватися від слідства

Колишній народний депутат Микола Мартиненко задоволений сьогоднішнім рішенням суду, який відпустив його на поруки, і запевняє, що не збирається переховуватися від слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у коментарі журналістам після виголошення ухвали суду.

“Я нікуди не збираюся. Дуже дякую тим, хто взяв мене на поруки, й обіцяю, що постійно буду знаходитись в полі зору... Я готовий іти в суд і по всім фактам, які назвали прокурори, доводити свою невинуватість. Я до цієї справи не те, що невинуватий, а відношення ніякого не маю”, - сказав Мартиненко.

Як повідомляв УНІАН, САП вимагала обрати Мартиненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави в розмірі 300 млн грн.

Однак сьогодні Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів та чотирьох міністрів.

20 квітня детективи НАБУ Мартиненка в рамках розслідування справи щодо ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

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Мартиненку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.

Мартиненко заявив, що вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.