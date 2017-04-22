В окупованому Криму не збираються переглядати рішення про заборону Меджлісу. Про це заявив так званий голова комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян уряди республіки Заур Смирнов, передає РИА Новости.

"Рішення суду переглядатися не буде. Зворотного ходу немає. Ми не підемо на те, щоб під тиском ззовні дозволити діяльність організації, яка дискредитована своїми лідерами, які зайняли ворожу позицію по відношенню до кримчан", — сказав Смирнов.

За його словами, кримські татари мають можливість створювати різні громадські структури, для відстоювання і просування своїх інтересів. Крім того, він наполягає, що кримські татари "активно інтегрувалися в соціально-політичний простір Російської Федерації".

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН прийняв наказ, яким задовольнив запит України про застосування тимчасових заходів до Росії по конвенції для захисту національних меншин у Криму.

Суд ООН зазначив, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати застосовувати обмеження на можливість кримських татар зберегти свої інститути, включаючи Меджліс. Одноголосно було прийнято рішення, згідно з яким Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Як відомо, окупаційна влада не припиняє здійснювати репресії проти проукраїнських і кримськотатарських активістів, в даний час відомо про 17 зниклих без вести, 12 загиблих, 39 політв'язнів, 10 з яких вже засуджено.