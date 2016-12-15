В Amnesty International констатували систематичне переслідування кримських татар на півострові

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Amnesty International «Крим у пітьмі: придушення незгоди», представленій на прес-конференції в Києві директором Amnesty International в Україні Оксаною Покальчук.

«Кримськотатарська спільнота систематично переслідується російською владою після окупації та здійсненої в порушення міжнародного права анексії Криму Російською Федерацією у 2014 році», - наголошується в доповіді.

За словами Покальчук, згідно з доповіддю, включення Криму в російське правове поле, що стало порушенням міжнародного права, дозволило окупаційній владі розпочати переслідування ключових фігур кримськотатарської спільноти за сфабрикованими звинуваченнями в екстремізмі та інших злочинах.

Крім того, представницький орган кримських татар - Меджліс - був свавільно заборонений як “екстремістська організація”, а участь у будь-яких пов’язаних з ним заходах тепер вважається злочином на території Криму.

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У доповіді також ідеться про те, що всі обмеження, накладені на діяльність Меджлісу, мають бути зняті, а кримінальні переслідування, що використовуються для тиску на його членів, а також тих, хто мирно виступає проти російської окупації та анексії, необхідно припинити.

У свою чергу, заступник директора Amnesty International по Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв заявив, що ситуація в Криму стрімко погіршується.

«Якщо спочатку наша увага приділялася тому, як активно на території півострова обмежуються права, в першу чергу на свободу слова та мирних зібрань, то сьогодні ми вже маємо справу з ситуацією, коли людей, які намагаються користуватися цими правами, переслідують у рамках кримінальних процедур. Очевидно, що будь-яке інакомислення буде жорстоко придушуватися», - сказав він.

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«Анексія, яка мала місце, відбулася в порушення міжнародного права. Із факту окупації витікає ряд прямих зобов’язань, які порушуються. Зокрема територія була повністю інкорпорована у правову систему РФ, там прямим образом застосовується кримінальне правосуддя, що порушує правила, які діють стосовно окупованих територій. Коли ми маємо справу з вивозом кримчан на суд на територію РФ, це ще більш серйозний рівень порушення вимог міжнародного гуманітарного права», - наголосив Кривошеєв.