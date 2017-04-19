Суд в Гаазі задовольнив запит України про застосування запобіжних заходів проти Росії для захисту меншин в Криму

Міжнародний суд ООН ухвалив наказ, яким задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів проти Росії за конвенцією для захисту національних меншин в Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідний наказ у Палаці миру в Гаазі оголосив президент суду Ронні Абрагам (Ronny Abraham).

Тимчасові заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації (CERD).

За словами Абрагама, ухвалені заходи не будуть тими самими, про які просила Україна.

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Щодо тимчасових заходів у рамках звинувачення Росії у порушенні CERD, суддя зауважив: "Суд ухвалив..., що умови, яких вимагає Статут Суду для того, щоб запровадити тимчасові заходи щодо CERD, виконані".

У цьому зв'язку Суд ООН вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати чи застосовувати обмеження на можливість кримським татарам зберегти свої інституції, включаючи Меджліс. За це рішення проголосували 13 суддів, проти - троє.

Одностайно було ухвалено рішення, відповідно до якого Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Також одноголосно було ухвалено рішення про те, щоб обидві сторони утрималися від будь-яких дій, які можуть погіршити чи продовжити спір у Суді чи зроблять його більш складним для вирішення.

Як повідомляв УНІАН, Україна в рамках позову до Росії просила Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ в період розгляду судом справи по суті з метою захисту цивільного населення у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

6-9 березня в Гаазі відбулися слухання у справі України проти Росії. В ході слухань представники РФ повністю відкинули пред’явлені обвинувачення, заявивши, що жодних законодавчих чи фактичних підстав для запровадження запобіжних заходів немає.

Позов до Міжнародного суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.

Україна подала позов на підставі порушення Росією двох конвенцій – Конвенції про запобігання фінансування тероризму і Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації – та вимагає від РФ припинити фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі і відновити діяльність Меджлісу в окупованому Криму.

Наразі не відомо, коли саме Міжнародний суд ООН зможе розпочати розгляд справи «Україна проти Росії» по суті. Про це буде поінформовано за 6-8 місяців до відповідного засідання.