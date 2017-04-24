У ПАРЄ проведуть публічні слухання щодо Аграмунта і його візиту до Сирії

Парламентська асамблея Ради Європи проведе публічне обговорення президента Педро Аграмунта завтра, 25 квітня. Відповідну заяву було зроблено в понеділок після оголошеної Аграмунтом перерви - йому знадобився час, щоб вирішити, чи готовий він до такого публічного слухання. Про це повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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На початку засідання Аграмунт назвав «помилкою» цей візит і попросив вибачення. Разом з тим, більшість депутатів вимагали його відставки, оскільки «серйозні помилки несуть серйозні наслідки», і Аграмунт більше не може представляти ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, у березні президент ПАРЄ Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів.

Як відомо, російська делегація в ПАРЄ перебуває під санкціями, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Ряд делегацій ПАРЄ, серед яких і українська, висловили обурення з приводу цього візиту Аграмунта в Сирію.