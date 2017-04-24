ПАРЄ обговорить поїздку Аграмунта до Сирії у відкритому режимі – Геращенко

У вівторок , 25 квітня, о 13:00 по Страсбургу ( 14:00 по Києву) відбудуться відкриті слухання щодо поїздки трьох ключових керівників ПАРЄ до Сирії разом з росіянами

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Вона нагадала, що до Сирії їздили президент ПАРЄ Аграмунт, керівник групи лібералів Шукла (він є доповідачем по Україні) і керівник юридичного комітету.

«Аграмунт хотів, щоб слухання були закритими, це не пройшло. Це будуть ганебні слухання, і якщо у Аграмунта ( а він мудрий і хитрий, досвідчений політик), залишається хоч краплина совісті чи відчуття реального стану речей - він має подати у відставку сам», – написала Геращенко.

За її словами, мета українські делегації- це не боротьба з іспанським сенатором, «яке б прізвище він не носив». «Ми проти спроб РФ дистанційно керувати ПАРЄ, руйнувати цю інституцію, дискредитувати Асамблею через знищення її принципів і ідеалів. Таку позицію ми займали послідовно, нас не завжди чули і вважали емоційними. Але правда завжди перемагає. Шкода, що нас не чули, коли росіяни і їх найманці вбивали і продовжують вбивати українців, при цьому деякі члени ПАРЄ дозволяли собі відвідати окупований Крим. Наша мета – захистити міжнародні інституції від дискредитації і руйнування, захистити їх принципи», – зазначила Геращенко.

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«Я двадцять років відслідковую роботу ПАРЄ, спочатку як політичний журналіст, потім вже як політик. Ніколи Асамблея не переживала таку глибоку політичну кризу, до якої довів організацію її ж президент – відвертий друг росіян. І розворушили цю проблему і неприпустимість замовчування його позиції в тому числі всі ми, члени українські делегації», – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у березні президент ПАРЄ Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи виступає за відставку Аграмунта.

Російська делегація в ПАРЄ перебуває під санкціями, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму.