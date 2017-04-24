У ПАРЄ хочуть обговорити поїздку Аграмунта до Сирії в закритому режимі - ЗМІ

Секретаріат Парламентської асамблеї Ради Європи пропонує не допускати ЗМІ на слухання, на яких Педро Аграмунт звітуватиме перед депутатами щодо своєї поїздки до Сирії. Про це передає "Європейська правда" з посиланням на джерела в Страсбурзі.

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Кінцеве рішення з цього приводу ухвалюватиме Бюро ПАРЄ, засідання якого розпочнеться ближчим часом. Водночас, представники української делегації нині переконують колег в тому, що таке безпрецедентне обговорення має бути відкритим.

Співробітники ЄП наголошують, що планують зробити інформацію зі слухань публічною, навіть якщо Аграмунт буде відкрито заперечувати проти цього.

Як повідомляв УНІАН, у березні президент ПАРЄ Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи виступає за відставку Аграмунта.

Російська делегація в ПАРЄ перебуває під санкціями, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму.