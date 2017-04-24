У ПАРЄ хочуть обговорити поїздку Аграмунта до Сирії в закритому режимі - ЗМІ
Кінцеве рішення з цього приводу ухвалюватиме Бюро ПАРЄ.
Секретаріат Парламентської асамблеї Ради Європи пропонує не допускати ЗМІ на слухання, на яких Педро Аграмунт звітуватиме перед депутатами щодо своєї поїздки до Сирії. Про це передає "Європейська правда" з посиланням на джерела в Страсбурзі.
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Кінцеве рішення з цього приводу ухвалюватиме Бюро ПАРЄ, засідання якого розпочнеться ближчим часом. Водночас, представники української делегації нині переконують колег в тому, що таке безпрецедентне обговорення має бути відкритим.
Співробітники ЄП наголошують, що планують зробити інформацію зі слухань публічною, навіть якщо Аграмунт буде відкрито заперечувати проти цього.
Як повідомляв УНІАН, у березні президент ПАРЄ Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи виступає за відставку Аграмунта.
Російська делегація в ПАРЄ перебуває під санкціями, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму.