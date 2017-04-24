Порошенко призначив уповноваженого президента з контролю за СБУ

Відповідний указ №115/2017 був підписаний 24 квітня.

Президент України Петро Порошенко призначив Дмитра Ярмака своїм уповноваженим з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України. Відповідний указ №115/2017, підписаний 24 квітня, опубліковано на сайті глави держави. Читайте такожПорошенко призначив Марію Гайдар своїм позаштатним радником «Призначити Ярмака Дмитра Борисовича уповноваженим президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України», - йдеться в документі. Як повідомляв УНІАН, 3 березня Порошенко звільнив Анатолія Поляха з посади уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

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