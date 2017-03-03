Порошенко звільнив уповноваженого президента з контролю за СБУ

Про це йдеться в указі глави держави №53 від 3 березня, оприлюдненому на його офіційному сайті.

«Звільнити Поляха Анатолія Михайловича з посади уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України», - сказано в документі.

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Як повідомляв УНІАН, 14 лютого президент здійснив кадрові зміни у самому відомстві – в керівних органах і підрозділах СБУ.

Зокрема, указом № 34/2017 «Про звільнення з посад керівників органів та підрозділів Служби безпеки України» Порошенко звільнив з посади начальника департаменту контррозвідки СБУ Віталія Найду, а з посади начальника департаменту захисту національної державності СБУ – Анатолія Дублика.