Шендерович відповів УНІАН: «мелочные вы и гадкие»

УНІАН звернувся до письменника-сатирика Віктора Шендеровича з проханням прокоментувати звинувачення в плагіаті, висунуті проти прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна. Нагадаємо, що в 1997 році, коли Путін займав посаду заступника мера Санкт-Петербурга, він одержав ступінь кандидата економічних наук, захистивши дисертацію з питань економіки природних ресурсів. Учені Інституту Брукінгса проаналізували текст дисертації і виявили, що 16 сторінок у ній просто було скопійовано без всяких посилань з американського підручника 1978 року під назвою “Стратегічне планування і політика”, написаного Девідом І. Кліландом і Вільямом Р. Кінгом (David I. Cleland and William R. King), ученими Університету Піттсбурга. Коментар Шендеровича УНІАН читайте тут Але разом з тим одним коментарем сатирик не обмежився. На його персональному сайтіз`явилася ще і така ось відповідь ( наводимо мовою оригіналу) :

" Отповедь.

Позвонили из вражеской страны Украина - попросили прокомментировать сообщение The New York Times о том, что наш доблестный премьер Путин в 1997 году, за пару часов до своей всемирной славы, защищая диссертацию по вопросам экономики природных ресурсов, дружески позаимствовал безо всяких ссылок 16 страниц текста из американского учебника 1978 года под названием “Стратегическое планирование и политика”, написанного Дэвидом И. Клиландом и Вильямом Р. Кингом (David I. Cleland and William R. King), учеными Университета Питтсбурга.

Ну, и чего тут комментировать-то? Из-за чего подняли сыр-бор? О чем шумите вы?.. На фоне всего, что плохо лежало возле Балтийского пароходства в лихие девяностые и было рачительно подобрано и припрятано государственником Владимиром Владимировичем, чисто чтоб не пропало, - какие-то жалкие шестнадцать страниц бесхозного бусурманского текста!

Хуже, что ли, стало в Питтсбурге оттого, что русскому государственнику пришло в холодную голову без напряга заиметь в чистые руки умную корочку? А вы теперь всякой ерундой пытаетесь подорвать доверие российского народа к своему премьеру.

Доверия, которого не пошатнули ни «Байкалфинансгрупп», ни Беслан…

Мелочные вы и гадкие. Правильно мы вам газа не давали."