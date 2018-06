Плагіат Путіна в Росії нікого не здивував?

Як стало відомо, Володимир Володимирович Путін, прем`єр-міністр Російської Федерації і її колишній президент, украв шістнадцять сторінок чужого підручника. Журналіст The New York Times Ендрю Крамер (Andrew E.Kramer) написав, що в 1997 році, коли Путін займав посаду заступника мера Санкт-Петербурга, він одержав ступінь кандидата економічних наук, захистивши дисертацію з питань економіки природних ресурсів. Учені Інституту Брукінгса проаналізували текст дисертації і виявили, що 16 сторінок в ній просто було скопійовано без будь-яких посилань з американського підручника 1978 року під назвою “Стратегічне планування і політика”, написаного Девідом І. Кліландом і Вільямом Р. Кінгом (David I. Cleland and William R. King), ученими Університету Піттсбурга.

Наступні декілька днів ми вивчали опозиційні видання, сподіваючись знайти цікаві обговорення. Українські політики теж не без гріха, багатьом з них дисертації писали скромні викладачі вузів, траплялися і «плагіатні» скандали. Але подібні речі широко обговорювалися в пресі, політичні опоненти винуватців підтримували інтерес до теми до останніх сил. А тут тихо та любо.... Ми зв`язалися з опозиційними політиками і журналістами в Росії і поцікавилися, чому російський Інтернет не «доїть» таку цікаву новину і як на неї реагує наукове співтовариство.

Віктор Шендерович, письменник-сатирик:

16 СТОРІНОК ЧУЖОЇ ДИСЕРТАЦІЇ – НАЙМЕНШЕ, ЧОГО ПУТІНУ ВАРТО СОРОМИТИСЯ Судячи з того, скільки знаємо про роки пітерського керівництва Володимира Путіна і про етапи великого Путіна на посаду заступника мера Санкт-Петербурга з економіки, шістнадцять сторінок чужої дисертації було найменшим, чого йому варто соромитися.

Ми в Росії, знаєте, подолали «гігієнічні» забобони щодо чужої інтелектуальної власності, думаю, що у вас вони теж в істотному ступені подолані. І в питаннях «дисертації політиків» ми, як дві «братські союзні республіки», повинні визнати, що знаходимося досить далеко від Швейцарії.

Ну, у вас все-таки є преса і політична боротьба, яка дозволяє такі речі робити подіями. А у нас боротьби немає. Про це може написати якийсь сайт, але телебачення, яке про це повідомить, буде негайно обезголовлено. Негайно почнеться «боротьба за законність» в коридорах телебачення, йому інкримінують несплату податків, педофілію, зелений прапор ісламу в спальні, ну... не знаю. Тому все доволі зрозуміло.

А щоб зрозуміти, що Володимир Володимирович набагато органічніше виглядає з розкинутими пальцями, ніж з дисертацією, то для цього не треба читати «Нью-Йорк Таймс».

Олег Козловський, координатор руху «Оборона»: ЯКЩО У НАС МАЛОГРАМОТНИЙ КАДИРОВ - АКАДЕМІК, ТО ЩО ГОВОРИТИ ПРО ПУТІНА І ІНШИХ

Цій новині вже років п`ять. Вона активно обговорювалася в Інтернеті і опозиційних газетах, коли Путін був вже зіркою. Путін ніяких втрат не зазнав.

Були серйозніші гріхи у Володимира Володимировича. Він робив набагато страшніші речі і відповідальності не поніс, що там якийсь плагіат...

Учені у нас ставляться до дисертацій, які захищають російські чиновники, з явним скепсисом, оскільки досвід показує: самі чиновники роботу не пишуть, а часто і не читають. Їм пишуть і забезпечують захист інші люди, ступінь їм потрібний для статусу і візитних карток. Якщо вже у нас малограмотний Рамзан Кадиров одержав звання академіка, то що говорити про Путина і інших чиновників, які масово одержують вчені ступені.

Припускаю, що питання про це могло б прозвучати на прес-конференції іноземних журналістів, але і то навряд чи. Служби прем`єра фільтруватимуть подібні питання. А якщо раптом воно і прозвучить, то Путін відповість черговим хамством. Він скаже щось подібне до того, що ось ви всі до мене чіпляєтеся, тому що Росія встає з колін. Важко чекати від Путіна, що він виправдовуватиметься, коментуватиме і тим більше вибачатиметься за плагіат. Таких речей від нього ніхто ніколи не бачив.

Ігор Чубайс, політолог, директор Центру з вивчення Росії: ПОДІБНИЙ ФАКТ НАВРЯД ЧИ ЗДАТНИЙ ВИКЛИКАТИ ШОК ПІСЛЯ ВСЬОГО, ЩО ТВОРИТЬСЯ В РОСІЇ Нічого не знаю про дисертацію Путіна, навіть не знав про його вчений ступінь. Але можу припустити, як це було, оскільки якось був присутній на одному такому захисті. Прийшов, раптом бачу, що все, як по партитурі розписано, питання заготовлені, відповіді теж.

Читав, що щорічно до десяти тисяч робіт в Росії захищається ось таким чином. Але думаю, що подібний факт навряд чи здатний викликати шок після всього, що твориться в Росії.

Борис Нємцов, опозиційний політик: ПУТІН – ПЛАГІАТОР? ЯК КАЗАВ ГЕНЕРАЛ ЛЕБІДЬ, ЗДИВУВАЛИ ЇЖАКА ГОЛОЮ Ж... Безумовно, в очах і вітчизняної, і світової наукової спільноти Путін втратить. З`ясувалося, що некомпетентна непрофесійна людина, яка не може управляти країною, на завершення ще і страждає плагіатом. У науковому співтоваристві таким людям не подають руки. Вони вважаються непрофесійними, навіть профнепридатними.

Але американці, замість того, щоб в газети писати, подали б до суду. Є авторські права, вони захищені, а Путін їх порушив. Чому вони до суду не подають? Він захистив дисертацію, він кандидат наук, потрібно подати прохання у вищу атестаційну комісію про те, щоб відмінити рішення про присудження йому вченого ступеня і звернутися до суду. Він вкрав ідею з приводу управління великими корпораціями, наскільки я зрозумів. Крадіжка – тяжкий злочин на Заході.

Можливо, у нього там є посилання на авторів, десь в кінці? Списав, а потім десь зіслався... Іншої причини не судитися я не бачу.

Взагалі, це факт не надзвичайний. Який Путін, я знаю і без американців. Ще один штрих до портрета одержав, але картина світу не перевернулася. Як любив говорити генерал Лебідь: здивували їжака голою ж...

Опитувала Маша Міщенко