Депутата-"радикала" Черкаської облради підозрюють у привласненні майна на суму 55 мільйонів гривень

Депутату Черкаської обласної ради від "Радикальної партії" повідомлено про підозру в привласненні майнового комплексу державного підприємства вартістю майже 55 млн грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

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"Поки "радикальний" лідер ходить на допити в НАБУ, "радикальному" депутату облради на Черкащині повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Слідством встановлено, що останній протягом 2008-2013 років, будучи директором-керуючим санацією ДВЗП "Тальне" ДАК "Хліб України", без погодження власника майна - Кабінету міністрів України, без проведення незалежної оцінки, за заниженою вартістю реалізував активи державного підприємства комерційним структурам, засновником яких являвся він сам або його родичі. Таким чином незаконно заволодів цілісним майновим комплексом державного підприємства вартістю майже 55 млн. грн", - повідомила Сарган.

На даний час до суду внесено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу тримання під вартою, додала вона.

Зазначимо, Сарган не вказала прізвище депутата Черкаської облради.

За інформацією з сайту облради, у 2005-2010 рр. директором ДП ДАК "Хліб України" ДВЗП "Тальне" був депутат Черкаської облради Олександр Коротков (з 2010 року - генеральний директор ТОВ КХП "Тальне").

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 квітня, відбувся допит голови Радикальної партії Олега Ляшка у кримінальному провадженні стосовно нього за підозрою у можливому незаконному збагаченні.

За результатами опрацювання матеріалів ЗМІ до ЄРДР внесено відомості за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави - народним депутатом України - у власність активів у значному розмірі за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України.

Раніше ЗМІ писали про придбання Ляшком будинку площею 550 кв. м і двох земельних ділянок загальною площею 0,6 га і вартістю 15 млн грн у смт Козин Київської області.