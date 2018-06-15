Як влада на РНБ0 брудною білизною хизувалася (фоторепортаж)
11:50, 11 лютого 2009
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Він - їй: кредит у Росії берете на хто-зна яких умовах, заколисуєте нас брехнею... Вона - йому: ваша РНБО - дах для всіх корупційних оборуток, і взагалі ми просто конкуренти на виборах...
Брудну білизну влада не просто показала, вона її безжально вивалила на голови укранців. Хоча останні "перемовини" між президентським Секретаріатом і Кабміном нікому вже не давали підстав для особливих ілюзій... Засідання ж РНБО стало апофеозом.
А очі в очі?
Він - їй: директив на газові переговори не було, "Нафтогаз" ведете до банкрутства, кредит у Росії берете на хто-зна яких умовах, заколисуєте нас брехнею...
"Все не відповідає дійсності"
Вона - йому: "нульового варіанту" в очі не бачила, ваша РНБО - дах для всіх корупційних оборуток, і взагалі ми - просто конкуренти на виборах...
"А я не займався вашим вонючим газом ніколи"
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