Як влада на РНБ0 брудною білизною хизувалася (фоторепортаж)

Брудну білизну влада не просто показала, вона її безжально вивалила на голови укранців. Хоча останні "перемовини" між президентським Секретаріатом і Кабміном нікому вже не давали підстав для особливих ілюзій... Засідання ж РНБО стало апофеозом.

Він - їй: директив на газові переговори не було, "Нафтогаз" ведете до банкрутства, кредит у Росії берете на хто-зна яких умовах, заколисуєте нас брехнею...

Вона - йому: "нульового варіанту" в очі не бачила, ваша РНБО - дах для всіх корупційних оборуток, і взагалі ми - просто конкуренти на виборах...

Фото УНІАН