Україна залишається пріоритетом для Адміністрації США – помічник держсекретаря

15:35, 27 квітня 2017
Політика
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Україна була і залишається пріоритетом порядку денного Адміністрації США, заявили у Держдепі.

Ілюстрація / REUTERS

Помічник держсекретаря США з політико-військових питань Тіна Кайданов наголошує, що Україна залишається пріоритетом у порядку денному Адміністрації США.

Як повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України, про це вона сказала під час зустрічі з першим заступником міністра закордонних справ України Вадимом Пристайком.

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"Україна була і залишається пріоритетом порядку денного Адміністрації США", - заявила Кайданов.

Співрозмовники обговорили перспективи двосторонньої політико-безпекової співпраці, зокрема, у сфері військової допомоги США.

Крім того, зауважили в МЗС, американська сторона відзначила важливість подальшого просування внутрішніх реформ в Україні й підкреслила незмінність твердої підтримки США суверенітету та територіальної цілісності України.

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Теги: #Держдеп#Відносини України і США#Адміністрація США