Україна залишається пріоритетом для Адміністрації США – помічник держсекретаря

Помічник держсекретаря США з політико-військових питань Тіна Кайданов наголошує, що Україна залишається пріоритетом у порядку денному Адміністрації США.

Як повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України, про це вона сказала під час зустрічі з першим заступником міністра закордонних справ України Вадимом Пристайком.

Читайте такожСША не скасують санкції проти Росії до повернення Криму і виконання "Мінська" – Держдеп

"Україна була і залишається пріоритетом порядку денного Адміністрації США", - заявила Кайданов.

Співрозмовники обговорили перспективи двосторонньої політико-безпекової співпраці, зокрема, у сфері військової допомоги США.

Крім того, зауважили в МЗС, американська сторона відзначила важливість подальшого просування внутрішніх реформ в Україні й підкреслила незмінність твердої підтримки США суверенітету та територіальної цілісності України.