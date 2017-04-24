Порошенко й Тіллерсон висловили занепокоєння з приводу розвитку ситуації на Донбасі

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, в ході якої співрозмовники висловили занепокоєння у зв'язку з небезпечним розвитком ситуації на Донбасі. Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави української держави.

Зазначається, що співрозмовники обговорили підсумки телефонної розмови у «нормандському форматі» 18 квітня та результати американо-російських переговорів у Москві 12 квітня.

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Порошенко висловив вдячність за тверду та непохитну позицію США на підтримку України на засадах принципу «нічого про Україну без України».

Сторони висловили занепокоєння у зв'язку з небезпечним розвитком ситуації на Донбасі й відзначили важливість виконання Росією Мінських домовленостей, передусім їх безпекових елементів.

Глава держави закликав до збереження єдиного міжнародного фронту в політиці санкцій проти Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Також, співрозмовники обговорили графік двосторонніх контактів на найвищому рівні.

«Було обговорено питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США та графік двосторонніх контактів, у тому числі на найвищому рівні», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що має намір найближчим часом відвідати США в рамках підготовки зустрічі президента України з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.