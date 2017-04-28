Луценко розповів про деталі конфіскації $ 1,5 мільярда Януковича

Генеральний прокурор Юрій Луценко поінформував про деталі конфіскації 1,5 млрд дол. екс-президента Віктора Януковича і його оточення та похвалив Костянтина Кулика, який на посаді військового прокурора очолював слідство в цій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив на брифінгу.

«Активна робота усіх підрозділів ГПУ, зокрема, над цим працювала військова прокуратура і сам прокурор сил АТО Костянтин Кулик, який зареєстрував кримінальну справу за звинуваченням по статті 255 - створення злочинної організації”, - зазначив Луценко. (УНІАН: згідно з інформацією на сайті Генпрокуратури, Кулика 14 квітня було призначено заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ).

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Луценко також повідомив, що в ході слідства було досягнуто угоди із членами злочинної організації, які вказали на способи і учасників діяльності злочинної організації Януковича із розкрадання державних коштів.

За словами Луценка, місяць тому суд у Краматорську прийняв рішення про конфіскацію цих коштів, а оскільки впродовж місяця ніхто не подав апеляцію на це рішення суду, то воно вступило в силу.

Також він додав, що сьогодні зранку разом з секретарем РНБО Олександром Турчиновим він прибув до «Ощадбанку» на рахунках якого знаходилися арештовані кошти Януковича, і сьогодні ж зранку почався і нині триває процес перерахунку цих коштів із рахунків «Ощадбанку» на єдиний рахунок Державного казначейства.

Загальна сума коштів, за словами Луценка, близько 1,5 млрд дол.

Він також розповів про схему, за допомогою якої відмивалися вкрадені у українців гроші: “Вкрадені кошти були через спеціально організовану схему вкладені у державні цінні папери. Йдеться про близько сотню рахунків, на яких члени злочинного угруповання Януковича розміщали цінні папери”.

Також Луценко додав, що завдяки цій злочинній схемі угруповання Януковича ще й отримувало відсотки, які нараховувалися при купівлі державних цінних паперів, більше того, ці операції відбувалися в іноземній валюті, а відсоток сягав 8% річних.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, набуло законної сили рішення суду про перерахування до державного бюджету 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення.

Керівництво «Ощадбанку» вже приступило до виконання рішення суду і разом з Державним казначейством оформлюють ці кошти на державні рахунки.

Як заявив президент України Петро Порошенко, конфісковані у Януковича та його оточення кошти підуть в першу чергу на зміцнення української армії.