Луценко запропонував використати "общак Януковича" на армію і соцпрограми

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликає уряд і парламент використати конфісковані в екс-президента Віктора Януковича та його оточення кошти на армію та соціальні програми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив на брифінгу.

«Кошти так званого общака Януковича не мають бути розпиляні. Я просив би уряд і парламент використати їх для ЗСУ і однієї-двох соціальних програм», - сказав він.

При цьому генпрокурор заявив, не допустить розкрадання конфіскованих у Януковича і оточення коштів.

“Я особисто збираюся взяти участь у максимальному контролі за їх використанням. Прокуратура зробить все, щоб ці кошти від першої до останньої копійки дійшли до матеріального результату”, - сказав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, набуло законної сили рішення суду про перерахування до державного бюджету 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення.

Керівництво «Ощадбанку» вже приступило до виконання рішення суду і разом з Державним казначейством оформлюють ці кошти на державні рахунки.

Як заявив президент України Петро Порошенко, конфісковані у Януковича та його оточення кошти підуть в першу чергу на зміцнення української армії.