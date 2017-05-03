Інтерпол офіційно відмовив Росії у міжнародному розшуку Яценюка (документ)

Інтерпол офіційно відмовив Росії в звинуваченні й запиті на міжнародний розшук щодо колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Про це повідомив міністр внутршніх справ Арсен Аваков у Twitter, додавши фото документа.

"Інтерпол 3 травня офіційно відмовив Росії в абсурдному звинуваченні і запиті на міжнародний розшук щодо Арсенія. Гбіська провокація лопнула", - йдеться у повідомленні.

Інтерпол 3 травня офіційно відмовив Росії в абсурдному звинуваченні і запиті на міжнародний розшук щодо Арсенія. Гбіська провокація лопнула. pic.twitter.com/F6ttfKBH9O — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 мая 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до Інтерполу про оголошення Яценюка у міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до Росії. Відповідну копію цього звернення отримало і МВС України.

У запиті зазначається, що "російські слідчі нібито підозрюють Яценюка у тому, що він нібито вогнем з автомата Калашникова вбив 30 і поранив 13 російських військовослужбовців під час бойових дій у місті Грозний Чеченської республіки".

Читайте такожМВС відреагувало на спробу РФ використовувати Інтерпол для переслідування Яценюка

Це, на думку російського слідства, сталося, коли Яценюк нібито був «членом озброєної банди «Мрія» і разом з нею «брав участь в атаках на російських військових, військові підрозділи Росії на території «Президентського палацу», площі «Минутка» та залізничної станції «Грозний» у період з 31 грудня 1994 по 2 січня 1995 року.

МВС направило до штаб-квартири Інтерполу в Ліоні офіційний лист, яким генерального секретаря Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу поінформовано про те, що інформація, викладена РФ у своєму клопотанні, не є достовірною.

Яценюк пов'язує спробу Росії оголосити його у міжнародний розшук за нібито вбивства, які він вчинив у 90-ті роки в Чечні, з його активною антиросійською позицією.

29 квітня Інтерпол взяв до уваги звернення МВС України і відмовив у клопотанні РФ щодо оголошення екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка у міжнародний розшук з метою арешту та екстрадиції.