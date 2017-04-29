Інтерпол відмовився оголошувати Яценюка в розшук за "безглуздим клопотанням" РФ – Аваков

Інтерпол взяв до уваги звернення МВС України і відмовив у клопотанні РФ щодо оголошення екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка у міжнародний розшук з метою арешту та екстрадиції.

Про це йдеться у повідомленні міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова на його сторінці у Facebook.

«Із задоволенням і повагою констатую, що Інтерпол – як адекватна і солідна міжнародна правова організація – відповідно до свого протоколу взяла до уваги моє звернення і відмовила в безглуздому клопотанні РФ», - написав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до Інтерполу про оголошення Яценюка у міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до Росії. Відповідну копію цього звернення отримало і МВС України.

У запиті зазначається, що «російські слідчі нібито підозрюють Яценюка у тому, що він вогнем з автомата Калашникова нібито вбив 30 і поранив 13 російських військовослужбовців під час бойових дій у місті Грозний Чеченської республіки».

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Це, на думку російського слідства, сталося, коли Яценюк нібито був «членом озброєної банди «Мрія» і разом з нею «брав участь в атаках на російських військових, на військові підрозділи Росії на території «Президентського палацу», площі «Минутка» та залізничної станції «Грозний» у період з 31 грудня 1994 по 2 січня 1995 року.

МВС направило до штаб-квартири Інтерполу в Ліоні офіційний лист, яким генерального секретаря Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу поінформовано про те, що інформація, викладена РФ у своєму клопотанні, не є достовірною.

Яценюк пов'язує спробу Росії оголосити його у міжнародний розшук за нібито вбивства, які він вчинив у 90-ті роки в Чечні, з його активною антиросійською позицією.