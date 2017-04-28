Яценюк: запит російського Інтерполу - частина плану з переслідування тих, хто виступає проти РФ

«Російська машина намагається дискредитувати українську владу і переслідувати тих політичних фігур, які не просто розмовляють, а діють проти російської агресії. Рішення російського Інтерполу запросити моє затримання, арешт і екстрадицію до РФ є частиною російського плану з дискредитації і переслідування тих, хто виступає проти Росії. Але в них нічого не вийде», - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання журналістів у п’ятницю, 28 квітня.

Лідер «Народного фронту» нагадав, що депутат-утікач Олександр Онищенко заявив, що витратив 12 мільйонів доларів на дискредитацію його персонально та його уряду: «Проросійські ЗМІ, які є в Україні, до сьогоднішнього дня далі намагаються дискредитувати і «Народний фронт», і мене особисто».

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«Російська Федерація не може простити те, що мною було ухвалено рішення про подачу позову до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації та позову проти російського «Газпрому», - підкреслив він, нагадавши, що перебуваючи на посаді Глави Уряду також ухвалив рішення про запровадження санкцій проти РФ, і згодом за підписом Президента України санкції були введені.

«Моя міжнародна позиція як на посаді Прем'єр-міністра країни, так і зараз на посаді лідера політичної партії залишається дуже чітка - проукраїнська і антиросійська. Антиросійська до того моменту, доки президент Путін разом зі своєю оравою не заберуться з території Криму, Донецька і Луганська», - заявив Арсеній Яценюк.