Інтерпол відмовився оголошувати у розшук Олександра Онищенка - ЗМІ

Інтерпол відмовився оголошувати у розшук народного депутата України Олександра Онищенка, якого в Україні підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів в газовій сфері.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Таркало.

За його словами, Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99 сесії прийняла рішення відмовити в оголошенні у розшук Онищенка.

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"Цю інформацію українське бюро Інтерполу передало в НАБУ", - йдеться у повідомленні.

Водночас сам Онищенко в коментарі УП зазначив, що поки нічого не знає про рішення Інтерполу.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Всього в рамках даного кримінального провадження було затримано 12 підозрюваних, п’ятеро з яких визнали себе винними і погодилися на угоду зі слідством.

12 квітня Онищенко заявив, що одна з країн Європи надала йому статус політичного біженця.