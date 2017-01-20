Суд дозволив Генпрокуратурі проводити заочне слідство у справі Януковича про держзраду

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні після понад 12-годинного засідання оголосила слідчий суддя Кристина Тарасюк.

«Заслухавши думки сторін та вивчивши матеріали справи, суд ухвалив задовільнити клопотання Генеральної прокуратури України щодо заочного розслідування кримінального провадження стосовно екс-президента Віктора Януковича про державну зраду», - наголосила суддя.

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Також у рішенні наголошується, що ухвала суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2016 року генпрокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді зачитав екс-президенту повідомлення про підозру. Того ж дня Янукович у режимі відео-конференції надавав свідчення у справі проти п’яти колишніх «беркутівців».

Екс-президент підозрюється у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України.