Генпрокуратура викликає Януковича на допит як підозрюваного у держзраді

Повістки про виклик на допит опубліковані на офіційному сайті Генпрокуратури.

Януковича просять з’явитися на 10.00 5 та 9 грудня до начальника слідчого відділу Головної військової прокуратури ГПУ для участі в допиті.

Читайте такожЛуценко назвав Януковича "шлепером"

Повістки направлені за адресами Януковича у Києві, Вишгородському районі Київської області та в Ростові-на-Дону (РФ).

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада генеральний прокурор України Юрій Луценко під час перерви в засіданні Святошинського райсуду Києва, на якому в режимі відеозв’язку відбувався допит Януковича, зачитав йому повідомлення про підозру.

"Як генеральний прокурор України Луценко Юрій Віталійович я звертаюся до Януковича Віктора Федоровича у відповідності до вимог статей 111, 278 і глави 11 Кримінального процесуального кодексу 28 листопада 2016 року. Повідомляю, що ви, Янукович Віктор Федерович, підозрюєтесь у вчиненні державної зради, пособництва представникам влади Російської Федерації, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та ведення агресивної війни, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України", - заявив Луценко.