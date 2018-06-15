Заколот у Київраді: у відповідь на “чорну мітку” Довгий вимкнув світло (фоторепортаж)

Секретар Київради Олесь Довгий на собі відчув, наскільки нещасливим може бути один день... По-перше на нього оголосили справжнє "полювання": до "нареченої", на користь якої агітував ще напередодні особисто шеф, додалася ще одна - такий собі презент від натовпу, що зібрався на Хрещатику під мерією. Й важко було сказати, що може бути небезпечнішим для здоров’я – чи вийти до розлючених новими поборами киян, чи відмовити подрузі Христини Черновецької...

Але, як виявилося згодом, того дня один з найперспективніших наречених столиці не тільки пару собі не знайшов, та ще й втратив неабияку частку своєї привабливості... разом із кріслом у президії Київради. Принаймні сам Довгий, коли зрозумів загрозу, що нависла над його чиновницькою кар’єрою, так чіплявся за процедурні моменти, ніби від цього залежало ні багато, ні мало – прихильність майбутньої тещі.

Спочатку нічого не віщувало грози. Довгий слідом за прем’єркою захопився наочною агітацією: от бюджет Києва, яким він міг би бути, а от бюджет після того, як його “гризла” Тимошенко... Але потім все полетіло шкереберть...

Можливо, сталося це через те, що справжнім яблуком розбрату того дня став не бюджет, а питання, хто саме має видавати дозволи на встановлення так званих “малих архітектурних форм” – різнокаліберних торгових кіосків, які досі контролювало районне керівництво, та які команда Чернівецького спробувала перевести під своє крило.

Опозиція привела в залу частину мітингувальників з вулиці. Довгий захотів розбавити “куплених” та “навчених” справжнім гласом народу... У відповідь йому закинули історію про те, як кілька жінок “затисли” якогось чолов’ягу та вибили з нього зізнання, що підтримка Чернівецького коштує аж 100 баксів за день.

На якомусь етапі скидалося на то, що найважливішим питанням для депутатів Київради є: як правильно шикувати запущених до зали киян у чергу до мікрофону. Принаймні вбили на цю задачу кілька годин.

Нарешті навіть регіонали дійшли висновку, що над киянами просто знущаються. А Інна Богословська, яка прийшла надати підтримку молодої порослі ПР, навіть заявила, що поставить на політраді питання про перехід фракції Партії регіонів в Київраді в опозицію до Черновецького.

Й одразу почала налагоджувати корисні зв’язки з майбутніми партнерами. З представником Блоку Кличка Дмитром Андрієвським

...та з литвинівцем Віктором Пилипишиним

Ближче до вечора з’явився визначний документ – перелік підписів за відсторонення Олеся Довгого від посади секретаря, який довго чекали, але так і не дочекалися, ще минулої каденції Київради

Втім Довгий одразу ж розгледів, що підписів у папірці лише 60 замість потрібних 61-го...

Під номерами 10 і 52 стоїть одне й те саме прізвище – депутата Валерія Карпунцова

Тож рішення про його відсторонення Довгий просто проігнорував й з гордо піднятою головою покинув залу

Майже разом із секретарем у залі зникло світло

А борці за щастя трудового народу навіть у пітьмі продовжували битися з параграфами, рятуючи киян від наслідків непрофесійного керівництва Черновецького.

У сухому залишку – низка “переконливих перемог”:

1. Якщо уважно роздивитися рішення про відсторонення Довгого, стає очевидним, що секретаря Київради вигнали з його крісла лише на один день

2. У переліку підписів дійсно двічі повторюється одне й те саме прізвище

3. Жодного рішення щодо проблем киян – скажімо зниження тарифів на ЖКГ або вартості проїзду очікувати, як ви розумієте, не варто

4. Черновецький увечері того ж дня на нараді з головами районів обіцяв, що ті, хто влаштували повстання проти Довгого, жорстоко за це поплатяться, пише Українська правда. Мер особисто з`ясує, яка нерухомість їм належить, вилучить її і продасть на аукціоні, - так переповідав слова мера один з присутніх.

5. Прем’єр Юлія Тимошенко знову заговорила про дострокові вибори у Києві... Чим це закінчилося минулого разу добре відомо усім.

Олена Перегуда

Фото Олександра Синиці / УНІАН