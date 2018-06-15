Звільнений екіпаж "Фаїни" поручкався з Президентом (фоторепортаж)

Усю процедуру зустрічі було видно з двохсот метрів, ближче паркетна охорона Президента нікого не пускала. Ющенко підійшов з батьками до трапу...

Довгоочікуваний екіпаж «Фаїна»прибув на рідну землю.

У “Бориспіль”, куди прибували моряки, з’їхалося близько сотні журналістів. Доступ журналістів до самого екіпажу був відрізаний. Тому що особисто вшанувати страждальців приїхав Президент України.

Охорона не давала ступити зайвого кроку ні вправо, ні вліво... «Ваша б активність та в Аденську протоку, де звірствують пірати», – сказала я одному з кремезних молодиків, які відштовхували журналістів, аби вони, не дай Боже, не наблизилися до родичів потерпілих.

Журналісти чекали в аеропорту з самісінького ранку, розраховуючи поговорити якщо не з членами екіпажу, то хоча б з їхніми родичами, які теж очікували “фаїнців”. Родичів до журналістів не пустили. Проте їх вшанував розмовою Віктор Ющенко.

Після марних намагань прорватися до заручників до журналістів врешті-решт підпустили одного моряка. Українську владу він ганити не став, проте хвалив американців.

– Як би не американські судна, які були неподалік, ми б не вижили, – розповідає старший механік Олексій Хархалуп. – Вони постійно постачали нам ліки, їжу, воду. Також надзвичайно допомагало спілкування по телефону з їхніми дівчатами. Ой, ви навіть не уявляєте, як у таких ситуаціях допомагає жіночий голос!

Усю процедуру зустрічі було видно з відстані близько двохсот метрів, ближче паркетна охорона Президента нікого не пускала. Ющенко підійшов з батьками до трапу...

Помітно було, що моряки втомлені, хворі, але щасливі.

Ющенко щось розповідав одному з них.

...Учора в Крим прибули члени екіпажу українського судна «Босфорус Продіджі». Вони теж були в полоні, проте їм пощастило – вони не везли танки на борту, і їх звільнили через два місяці. Їх не зустрічав Президент України.

Ксеня Лесів

Фото Миколи Лазаренка / УНІАН