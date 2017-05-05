Росія перешкоджає припиненню боїв на Донбасі - тимчасово повірена у справах США в ОБСЄ

Російська Федерація підриває зусилля з припинення бойових дій на сході України, відмовляється засуджувати залякування місій ОБСЄ та продовжує порушувати права опозиції в Криму. Про це заявила тимчасово повірена в справах США в ОБСЄ Кейт М. Бернс під час промови перед постійною радою ОБСЄ в Відні, пише "Голос Америки".

Бернс наголосила, що саме Кремль підриває припинення бойових дій.

"14 квітня, у той самий день, коли сили сепаратистів під проводом Росії оголосили про готовність відійти від Станиці Луганської, спостережна місія відзвітувала про напад російсько-сепаратистських сил на українські позиції. Протягом тижня, спільні російсько-сепаратистські сили тримали 30 одиниць забороненої зброї, включаючи танки і гаубиці в 15 кілометрах від району розведення сил", - заявила тимчасово повірена у справах США в ОБСЄ.

Крім того, тимчасово повірена в справах США в ОБСЄ висловила жаль у зв’язку із тим, що Росія не підтримала частину заяви ОБСЄ щодо засудження спроби залякати спостерігачів ОБСЄ.

"Відмова Росії приєднатися до інших країн-учасниць і повністю підтримати спостерігачів, співвідноситься з тим, що вона не забезпечує доступ місії по всій території України, зокрема, на територіях підконтрольних спільним російсько-сепаратистським силам", - сказала Бернс.

Читайте такожБойовики отримали з РФ зенітно-ракетний комплекс "Оса" - ЗМІ

Крім того, Росія продовжує порушувати права тих, хто протистоїть незаконній анексії Криму, заявила Бернс, закликавши припинити переслідування незалежного журналіста Миколи Семени.

Тимчасово повірена у справах США в ОБСЄ зазначила, що російська агресія проти України розхитує основи, на яких грунтується безпека і стабільність Європи, також прямо суперечить ідеї цілісної, вільної та мирної Європи.

"США рішуче підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, непорушність її міжнародно-визнаних кордонів", - сказала Бернс.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністерство закордонних справ Франції закликало усі сторони на Донбасі припинити вогонь та відвести важке озброєння від лінії зіткнення.

Про це заявив речник зовнішньополітичного відомства Французької Республіки на брифінгу, повідомляє посольство Франції в Україні.

"Франція занепокоєна збільшенням випадків порушення режиму припинення вогню на сході України протягом останніх днів. Як повідомляється, зазначені порушення спричинили загибель п’яти осіб, в тому числі одного мирного жителя, за останню добу", - йдеться у заяві.