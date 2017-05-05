Десять поранених бійців та більше півсотні обстрілів бойовиків: у штабі відзвітували про добу в АТО

Російсько-окупаційні війська за минулу добу 58 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

В результаті обстрілів бойовиків десять військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

«На Луганському напрямку, з артилерії калібру 152-мм, 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів противник гатив по позиціях поблизу Кримського. Артилерійські системи калібру 122-мм та міномети калібру 120-мм ворог застосовував по захисниках Попасної, а 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів – по оборонцях Новозванівки», - зазначили у прес-центрі.

Також з гранатометів та стрілецької зброї ворог обстрілював позиції неподалік Лобачевого та Валуйського.

У той же час на Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, зенітних установок ЗУ-23-2 та кулеметів великого калібру противник накривав позиції поблизу Луганського.

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«З 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП та гранатометів різних систем ворог вів вогонь по опорних пунктах неподалік Зайцевого та Верхньоторецького. З мінометів калібру 82-мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог гатив по позиціях поруч Авдіївки та шахти «Бутівка». Озброєння БМП та стрілецьку зброю противник застосовував по оборонцях Майорська, а гранатомети різних систем – по захисниках Новгородського. З гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї противник бив по позиціях неподалік Кам’янки», - йдеться у повідомленні.

На Приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник гатив по позиціях під Павлополем. 82-міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог застосовував по позиціях неподалік Гнутового та Красногорівки.

«З мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь по опорних пунктах поблизу Мар’їнки. Зі стрілецької зброї, кулеметів великих калібрів та протитанкових гранатометів противник бив по опорних пунктах морських піхотинців в районі Водяного. Зі стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Новоселівки Другої, Богданівки та Широкиного», - зазначили у штабі.

Аби пригасити вогневу активність ворога по позиціях захисників Лобачевого, сили АТО відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як повідомляв УНІАН раніше, два дні поспіль бойовики з-під Новоазовська цілять по військових та спостережних безпілотниках із зенітно-ракетних комплексів "Оса". Дитя радянської оборонки стоїть на озброєнні Росії. Військові кажуть, що кількаметрові ракети цього комплексу вже не раз літали в них над головами.

"Позавчора два постріли, вчора два, одна впала в населеному пункті, інша розірвалася в полі", - розповідають вони.