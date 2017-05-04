Франція закликає всі сторони на Донбасі припинити вогонь і вивести важке озброєння
Франція стурбована збільшенням випадків порушення режиму припинення вогню на сході України протягом останніх днів.
Міністерство закордонних справ Франції закликає усі сторони на Донбасі припинити вогонь та відвести важке озброєння від лінії зіткнення.
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Про це сьогодні у Парижі заявив речник зовнішньополітичного відомства Французької Республіки на брифінгу, повідомляє посольство Франції в Україні.
"Франція занепокоєна збільшенням випадків порушення режиму припинення вогню на сході України протягом останніх днів. Як повідомляється, зазначені порушення спричинили загибель п’яти осіб, в тому числі одного мирного жителя, за останню добу", - йдеться у заяві.
"Ми закликаємо сторони дотримуватись режиму припинення вогню та завершити відведення важких озброєнь у відповідності до неодноразово взятих на себе зобов’язань. Ми знов звертаємось до сторін з вимогою гарантувати безпеку та свободу переміщення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні", - наголошують в МЗС Франції.
"Стабілізація ситуації на сході України можлива лише шляхом повного виконання Мінських домовленостей. Франція і Німеччина зберігають готовність до подальших зусиль в цьому сенсі в рамках Нормандського формату", - переконані французькі дипломати.