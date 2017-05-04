Франція закликає всі сторони на Донбасі припинити вогонь і вивести важке озброєння

Міністерство закордонних справ Франції закликає усі сторони на Донбасі припинити вогонь та відвести важке озброєння від лінії зіткнення.

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Про це сьогодні у Парижі заявив речник зовнішньополітичного відомства Французької Республіки на брифінгу, повідомляє посольство Франції в Україні.

"Франція занепокоєна збільшенням випадків порушення режиму припинення вогню на сході України протягом останніх днів. Як повідомляється, зазначені порушення спричинили загибель п’яти осіб, в тому числі одного мирного жителя, за останню добу", - йдеться у заяві.

"Ми закликаємо сторони дотримуватись режиму припинення вогню та завершити відведення важких озброєнь у відповідності до неодноразово взятих на себе зобов’язань. Ми знов звертаємось до сторін з вимогою гарантувати безпеку та свободу переміщення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні", - наголошують в МЗС Франції.

"Стабілізація ситуації на сході України можлива лише шляхом повного виконання Мінських домовленостей. Франція і Німеччина зберігають готовність до подальших зусиль в цьому сенсі в рамках Нормандського формату", - переконані французькі дипломати.