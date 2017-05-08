Порошенко і Меркель засудили напади на спостерігачів місії ОБСЄ

Президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель засудили напади на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і наголосили на необхідності продовження роботи в «нормандському форматі».

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це йшлося під час телефонної розмови лідерів двох держав.

Порошенко і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі, відзначивши пріоритетність виконання безпекового компоненту Мінських домовленостей.

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Президент України наголосив на неприпустимості проведення будь-яких демонстрацій техніки під виглядом «парадів» на окупованих територіях 9 травня.

Також Порошенко і Меркель засудили напади на представників місії ОБСЄ та системні перешкоди в їхній роботі. Вони наголосили на важливості проведення розслідування і покарання винних в атаці на патруль ОБСЄ 23 квітня.

Крім того, співрозмовники наголосили на необхідності звільнення заручників.

Федеральний канцлер поінформувала президента України про підсумки своїх переговорів у Росії 2 травня.

Глави України та Німеччини наголосили на необхідності продовження роботи в «нормандському форматі», зокрема за участі новообраного президента Франції Еммануеля Макрона.

Вони також домовилися про подальший графік двосторонніх зустрічей на найвищому рівні.

Крім того, співрозмовники вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні.

«Ангела Меркель особливо відзначила роль українців у боротьбі з нацизмом», - зазначається у повідомленні.