Порошенко і Меркель засудили напади на спостерігачів місії ОБСЄ
Також вони наголосили на необхідності продовження роботи в «нормандському форматі».
Президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель засудили напади на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і наголосили на необхідності продовження роботи в «нормандському форматі».
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це йшлося під час телефонної розмови лідерів двох держав.
Порошенко і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі, відзначивши пріоритетність виконання безпекового компоненту Мінських домовленостей.
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Президент України наголосив на неприпустимості проведення будь-яких демонстрацій техніки під виглядом «парадів» на окупованих територіях 9 травня.
Також Порошенко і Меркель засудили напади на представників місії ОБСЄ та системні перешкоди в їхній роботі. Вони наголосили на важливості проведення розслідування і покарання винних в атаці на патруль ОБСЄ 23 квітня.
Крім того, співрозмовники наголосили на необхідності звільнення заручників.
Федеральний канцлер поінформувала президента України про підсумки своїх переговорів у Росії 2 травня.
Глави України та Німеччини наголосили на необхідності продовження роботи в «нормандському форматі», зокрема за участі новообраного президента Франції Еммануеля Макрона.
Вони також домовилися про подальший графік двосторонніх зустрічей на найвищому рівні.
Крім того, співрозмовники вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні.
«Ангела Меркель особливо відзначила роль українців у боротьбі з нацизмом», - зазначається у повідомленні.