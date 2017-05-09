Порошенко очікує, що ЄС та G7 в червні продовжать санкції проти Росії

Президент України Петро Порошенко сподівається, що в червні Європейський Союз та країни «Великої сімки» одноголосно приймуть рішення про подальше продовження санкцій проти РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час участі в акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

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«Я впевнений, не може бути безпечного майбутнього для Європи без спокою на кордоні Росії з Україною, без ефективних заходів глобального впливу на Москву з метою переконати її, що мир – це є найкращий вихід для абсолютно всіх», - заявив він.

«Сподіваюся, що вже в червні буде прийняте одноголосне рішення, як в рамках ЄС, так і Великою сімкою, про подальше продовження санкцій проти країни-агресора», - додав президент.