Справа Царьова: суд переніс розгляд кримінального провадження

Шевченківський районний суд Києва сьогодні переніс на 20 червня розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього народного депутата Олега Царьова у скоєнні злочинів проти держави.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дії суд був змушений вчинити через неявку на засідання учасників процесу.

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При цьому прокуратура заздалегідь поінформувала суд про неможливість участі у сьогоднішньому засіданні.

Причина неявки на судове засідання сторони захисту Царьова невідома.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України заявила про початок процедури заочного засудження Царьова.

У березні 2016 року Генпрокуратура направила справу Царьова до суду. Він обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу. Мова йде про заклики посадової особи - народного депутата - до насильницької зміни влади в країні та до зміни меж території України. Царьову інкримінують заклики до повалення державної влади та зміни територіального устрою України, які він оприлюднював у ЗМІ впродовж квітня-травня 2014 року, перебуваючи у статусі народного депутата та кандидата у президенти України. Царьова оголошено у розшук.