Росія відповідальна за повне виконання Мінських угод - Білий дім

Російська Федерація відповідальна за повне виконання Мінських угод для урегулювання ситуації в Україні.

Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Вашингтоні.

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"Президент Дональд Трамп зустрівся сьогодні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим після візиту державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Москви минулого місяця. Президент Трамп надав особливого значення необхідності спільної роботи щодо припинення конфлікту в Сирії, особливо, заявивши про необхідність стримання режиму Асада, Ірану та його маріонеток", - заявили у Білому домі.

"Президент порушив питання України і висловив відданість його Адміністрації щодо подальшої участі в урегулюванні конфлікту, та підкреслив відповідальність Росії за повне виконання Мінських угод", - наголошується у заяві.

Разом з тим, сказано, що Трамп звернув увагу на можливість ширшої взаємодії щодо урегулювання конфліктів на Близькому Сході та в інших регіонах. "Президент також підкреслив своє бажання побудувати кращі відносини між Сполученими Штатами та Росією", - йдеться у заяві.