Лавров звинуватив Київ у "саботажі" Мінських угод

Київ продовжує "ухилятися від виконання" Мінських угод і "саботує" їх. Про це в інтерв'ю російському телеканалу "Мир" заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За словами Лаврова, у російського МЗС викликає "велику стурбованість" те, що відбувається з виконанням Мінських угод. Зокрема, "саботаж з боку київської влади".

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"Це стосується і повного саботажу політичного процесу, і організації на регулярній основі збройних провокацій на лінії зіткнення, щоб мати привід не виконувати політичну частину комплексу заходів, які були схвалені в Мінську", - заявив Лавров.

Глава МЗС РФ вважає, що "фактів на цей рахунок предостатньо", в тому числі "у звітах спеціальної моніторингової місії ОБСЄ".

При цьому він додав, що президент Росії Володимир Путін, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель не бачать альтернативи Мінським угодам, оскільки "нічого більш конструктивного" зараз "розробити не вдасться".

Тому, зазначив глава російського МЗС, необхідно продовжити роботу в рамках нормандського формату і контактної групи по українському врегулюванню.