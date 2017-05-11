Трамп бажає співпрацювати з Києвом щодо врегулювання конфлікту на Донбасі - Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп бажає співпрацювати з українською владою в питанні урегулювання конфлікту на Донбасі мирним шляхом.

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому за підсумками зустрічі віце-президента США Майка Пенса та президента Дональда Трампа з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

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"Віце-президент наголосив на непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України. Він підкреслив, що Мінські угоди залишаються найреальнішим шляхом до миру. Після цієї зустрічі президент розмовляв з міністром закордонних справ та знову підтвердив підтримку Сполученими Штатами України та своє бажання співпрацювати з нашими українськими партнерами щодо мирного урегулювання конфлікту", - заявили у Білому домі.

Як повідомляв УНІАН, Трамп прийняв у Білому домі Клімкіна. Перед цим відбулася зустріч керівника українського зовнішньополітичного відомства із віце-президентом США Майклом Пенсом.

За даними Посольства України у США, сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Клімкін подякував за незмінну позицію Адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії російській агресії.

Також вчора в США з візитом прибув міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. У Державному департаменті США за підсумками зустрічі держсекретаря США Рекса Тіллерсона з Лавровим речник Держдепартаменту Хізер Науерт заявила, що санкції проти Росії залишаються чинними.

Своєю чергою у заяві Білого дому за підсумками зустрічі президента Трампа з Лавровим йшлося, що Росія відповідальна за повне виконання Мінських угод.