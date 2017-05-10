Санкції проти Росії залишаються чинними - Держдепартамент США

Санкції проти Російської Федерації, запроваджені через порушення територіальної цілісності і суверенітету України, залишаються чинними.

Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту Хізер Науерт, оприлюдненій на сайті відомства за підсумками зустрічі держсекретаря США Рекса Тіллерсона з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

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Зокрема, вона заявила, що сторони понад годину обговорювали різне коло питань, включаючи ситуації в Україні та Сирії, а також питання двосторонніх відносин.

"Стосовно України секретар Тіллерсон підкреслив необхідність досягнення прогресу на шляху повного виконання Мінських угод. Санкції стосовно Росії залишатимуться в силі, поки Москва не відмінить ті дії, які призвели до їх запровадження", - йдеться у заяві.

Також сказано, що сторони "обговорили важливість завдання розгрому "Ісламської держави", деескалацію насильства в Сирії та вжиття заходів для того, щоб гуманітарна допомога дійшла до сотень тисяч цивільних громадян по всій країні".

Крім того, вони знову підтвердили підтримку політичному процесу, який відбувається під егідою ООН в Женеві і який покликаний, щоб домогтися тривалого урегулювання конфлікту в Сирії. "Сполучені Штати та Росія погодилися продовжувати обговорення щодо урегулювання інших питань двосторонньої стурбованості, в тому числі щодо стратегічної стабільності", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вашингтоні Лавров провів зустрічі з президентом США Трампом і держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.